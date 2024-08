Mor l'olotina Maria Branyas, la persona més gran del món

L'olotina Maria Branyas, la persona més gran del món i la vuitena més longeva de la història, ha mort aquest dilluns als 117 anys, segons informa Garrotxa Digital. Branyas ha estat acomiadada aquest dimarts en la més estricta intimitat.

Nascuda el 4 de març del 1907 a San Francisco, Califòrnia, en una família catalana, Branyas va arribar a Catalunya de petita i té records que es remunten a la Primera Guerra Mundial i a la Guerra Civil Espanyola, segons explicava el 2019 en una entrevista a Catalan News.

De fet, el retorn a Catalunya de la família, quan ella tenia 7 anys, es va produir el 1914, en ple esclat de la primera gran guerra del segle XX. "Vam arribar en vaixell. A causa de la guerra Alemanya atacava el nord i no podies travessar els mars nòrdics, vam haver d'anar per les Açores i per Cuba", expressava. Des de fa més de 20 anys, Branyas vivia a la residència Tura d'Olot.

Al seu compte a la xarxa social X, dilluns al matí ja va expressar amb una piulada el delicat estat de salut en què es trobava.

El maig del 2020, Maria Branyas es va convertir en la persona més gran del món en sobreviure a la covid-19 a l'edat de 113 anys i, gairebé tres anys després, va esdevenir la degana del planeta.