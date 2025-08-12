Necrològiques del 13 d'agost del 2025
Redacció
MANRESA
MARIA BARALDÉS PRUNÉS
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep.
MARIA JODAR URRUTIA
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSEP VILÀ MENSA
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JOANA MÉNDEZ ARDI
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANT FRUITÓS
MARIA DOLORS VANCELLS DUOCASTELLA
El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Fruitós.
NAVARCLES
JOAN SUBIRANA OLIVA
Ha mort als 83 anys. Rebrà sepultura avui, a les 10 del matí, al cementiri de Navarcles.
SOLSONA
JAUME SERRA COMELLA
Ha mort als 67 anys. La vetllà serà d’11 a 1 al tanatori de Solsona.
BERGA
LLORENÇ POCINO ÁLVAREZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.
