Necrològiques del 14 d'agost del 2025
Redacció
MANRESA
PAQUITA ERRASTI COTS
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
KIKO MÉNDEZ GUERRERO
SALLENT
ANTONIA VÁZQUEZ GÓMEZ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
ENCARNA CARRASCO ALFONSO
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
SANT JOAN
EMILIA TORRABADELLA BARTURO
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
ANTONIO MORALES PÉREZ
AVIÀ
PEPETA CANAL GONFAUS
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia d’Avià.
IGUALADA
LAUREÀ DOMINGO QUINTANA
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a l'oratori de la Funerària Anoia.
ROSA BONET COMPANYS
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PILAR CARRASCO MARTÍNEZ
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
