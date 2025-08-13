Necrològiques del 14 d'agost del 2025

Redacció

MANRESA

PAQUITA ERRASTI COTS

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

KIKO MÉNDEZ GUERRERO

SALLENT

ANTONIA VÁZQUEZ GÓMEZ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

ENCARNA CARRASCO ALFONSO

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

SANT JOAN

EMILIA TORRABADELLA BARTURO

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

ANTONIO MORALES PÉREZ

AVIÀ

PEPETA CANAL GONFAUS

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia d’Avià.

IGUALADA

LAUREÀ DOMINGO QUINTANA

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a l'oratori de la Funerària Anoia.

ROSA BONET COMPANYS

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

PILAR CARRASCO MARTÍNEZ

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

