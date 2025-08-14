Necrològiques del 15 d'agost del 2025

SALLENT

CONSTANTINO URREA LÓPEZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori de Sallent.

MANRESA

CLEMENTE ROMERO OLIVARES

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

RAFAEL MORALES RUEDA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

SANTPEDOR

JESÚS MARTÍNEZ ROMERO

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.

AVIÀ

XAVIER SISTACH FERRER

PUIG-REIG

XAVI BOATELLA CAPELLAS

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.

MONTMAJOR

NEUS COMELLAS FITÓ

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Montmajor.

