Necrològiques del 15 d'agost del 2025
Redacció
SALLENT
CONSTANTINO URREA LÓPEZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori de Sallent.
MANRESA
CLEMENTE ROMERO OLIVARES
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
RAFAEL MORALES RUEDA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANTPEDOR
JESÚS MARTÍNEZ ROMERO
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.
AVIÀ
XAVIER SISTACH FERRER
PUIG-REIG
XAVI BOATELLA CAPELLAS
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.
MONTMAJOR
NEUS COMELLAS FITÓ
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Montmajor.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir