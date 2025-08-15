Necrològiques del 16 d'agost del 2025

NAVARCLES

MIQUEL SOLERVICENS VILA

Ha mort als 104 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Navarcles.

MANRESA

MIQUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CASAS

Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

BALSARENY

ROSARIO UBACH COLS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Balsareny.

PUIGCERDÀ

FRANCESC XAVIER MORERA MARTÍNEZ

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.

VALLCEBRE

LEONOR ANDREU ZABALZA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vallcebre.

BERGA

XAVIER SISTACH FERRER

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

PUIG-REIG

RAMONA FRANCH RIBA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, al cementiri de Puig-reig.

IGUALADA

CONCEPCIÓ BORDAS ROSICH

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

