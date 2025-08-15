Necrològiques del 16 d'agost del 2025
Redacció
NAVARCLES
MIQUEL SOLERVICENS VILA
Ha mort als 104 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Navarcles.
MANRESA
MIQUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CASAS
Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BALSARENY
ROSARIO UBACH COLS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Balsareny.
PUIGCERDÀ
FRANCESC XAVIER MORERA MARTÍNEZ
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.
VALLCEBRE
LEONOR ANDREU ZABALZA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vallcebre.
BERGA
XAVIER SISTACH FERRER
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
PUIG-REIG
RAMONA FRANCH RIBA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, al cementiri de Puig-reig.
IGUALADA
CONCEPCIÓ BORDAS ROSICH
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
