Necrològiques del 17 d'agost del 2025
Redacció
MANRESA
MARIA PILAR GENÍS RODÀ
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10 del matí a la parròquia Sagrada Família.
JAUME FONTANET PICAS
IGUALADA
NIL MARTÍN PLANELL
Ha mort als 34 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.
