Necrològiques del 17 d'agost del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

MARIA PILAR GENÍS RODÀ

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10 del matí a la parròquia Sagrada Família.

JAUME FONTANET PICAS

Esquela Jaume Fontanet Picas

Esquela Jaume Fontanet Picas / R7

IGUALADA

NIL MARTÍN PLANELL

Ha mort als 34 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

TEMES

