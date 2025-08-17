Necrològiques del 18 d'agost del 2025
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
CARMEN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns a les 10 del matí a la Parròquia de Sant Maure.
MANRESA
MANOLO AYALA LINARES
Ha mort als 82 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 16.30 al tanatori de Mémora.
NAVÀS
ROSENDO SERRA PALÀ
Ha mort als 95 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 al tanatori de Navàs.
ARTÉS
ROSA CERVANTES BELMONTE
Ha mort als 78 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 10 a l’església de Santa Maria d’Artés.
EL PONT DE VILOMARA
ANTONIA BONVEHÍ CASAS
Ha mort als 98 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 al tanatori de Mémora de Manresa.
LA VALLDAN
MARIA DOLORS PLA JORDANA
Ha mort als 85 anys. El funeral serà aquest dilluns a 2/4 d’11 a la parròquia de Sant Bartomeu de La valldan.
LLADURS
JOAN SABATA TARRÉS
De la Casa Caballol, ha mort als 93 anys.
