Necrològiques del 18 d'agost del 2025

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

CARMEN RAMÍREZ RODRÍGUEZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns a les 10 del matí a la Parròquia de Sant Maure.

MANRESA

MANOLO AYALA LINARES

Ha mort als 82 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 16.30 al tanatori de Mémora.

NAVÀS

ROSENDO SERRA PALÀ

Ha mort als 95 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 al tanatori de Navàs.

ARTÉS

ROSA CERVANTES BELMONTE

Ha mort als 78 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 10 a l’església de Santa Maria d’Artés.

EL PONT DE VILOMARA

ANTONIA BONVEHÍ CASAS

Ha mort als 98 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 al tanatori de Mémora de Manresa.

LA VALLDAN

MARIA DOLORS PLA JORDANA

Ha mort als 85 anys. El funeral serà aquest dilluns a 2/4 d’11 a la parròquia de Sant Bartomeu de La valldan.

LLADURS

JOAN SABATA TARRÉS

De la Casa Caballol, ha mort als 93 anys.

