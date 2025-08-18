Necrològiques del 19 d'agost de 2025
MANRESA
JOAN PUBILL VILALTA
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sagrada Família.
PERE AROCAS COLILLAS
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori nou.
ANNA MARI MONSONIS GARRIDO
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
EL PONT DE VILOMARA
TOMÁS NAVARRO SANTIAGO
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, al tanatori nou de Manresa.
CAL ROSAL
CONXITA MARTÍNEZ FOIX
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.
ALP
JOSEP GONZÁLEZ REYES
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Pere.
