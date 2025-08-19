Necrològiques del 20 d'agost de 2025
Redacció
MANRESA
JOSEP FARRÉS CASTRO
Ha mort als 63 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
ANTONIO PRIETO GÁLVEZ
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
VÍCTOR FELIU FERRER
CASTELLBELL I EL VILAR
MANUELA DEL MORAL GARRIDO
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església del Borràs.
SANT JOAN DE VILATORRADA
ÀNGELA VALL RIBERA
Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.
SÚRIA
MONTSERRAT CÁNOVAS VIVANCOS
Ha mort als 70 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.
CARDONA
ANTONIO MARTÍN CALDERÓN
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
FRANCISCO GARZÓN ÁLVAREZ
Ha mort als 93 anys. Sense cerimònia.
ÒDENA
ENRIQUE CARRERO CANCHO
Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
