Necrològiques del 20 d'agost de 2025

Manresa

MANRESA

JOSEP FARRÉS CASTRO

Ha mort als 63 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

ANTONIO PRIETO GÁLVEZ

Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

VÍCTOR FELIU FERRER

Víctor Feliu Ferrer

Víctor Feliu Ferrer / RG7

CASTELLBELL I EL VILAR

MANUELA DEL MORAL GARRIDO

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església del Borràs.

SANT JOAN DE VILATORRADA

ÀNGELA VALL RIBERA

Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.

SÚRIA

MONTSERRAT CÁNOVAS VIVANCOS

Ha mort als 70 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.

CARDONA

ANTONIO MARTÍN CALDERÓN

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

FRANCISCO GARZÓN ÁLVAREZ

Ha mort als 93 anys. Sense cerimònia.

ÒDENA

ENRIQUE CARRERO CANCHO

Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

