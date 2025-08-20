Necrològiques del 21 d'agost de 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

MANRESA

MARIA ÀNGELA PUJOL SALVADOR

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

VICTOR FELIU FERRER

Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, al tanatori nou.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ELADI ARDÈVOL RAMÍREZ

Ha mort als 65 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Bages Sud.

SANTPEDOR

FERRAN FERNÁNDEZ LAO

Ha mort als 19 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori nou de Manresa.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

TEMES

Tracking Pixel Contents