Necrològiques del 22 d'agost de 2025
Redacció
MANRESA
M. DE LOS DOLORES EMILIA GARCIA CASALS
Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Josep.
NAVÀS
MARINA RIBAS GRAU
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
CARDONA
PAQUITA BASTIDA NAVARRO
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’església.
AVIÀ
JOSEP SUBIRANA PARCERISA
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia.
IGUALADA
LEONISA ELVIRA GARCÍA
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
DOLORES GARCÍA GÓMEZ
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
PEDRO GARCÍA CABEZUELO
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
CAPELLADES
CLEMENCIA GUARRO ALOY
Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
