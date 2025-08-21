Necrològiques del 22 d'agost de 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

MANRESA

M. DE LOS DOLORES EMILIA GARCIA CASALS

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Josep.

NAVÀS

MARINA RIBAS GRAU

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

CARDONA

PAQUITA BASTIDA NAVARRO

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’església.

AVIÀ

JOSEP SUBIRANA PARCERISA

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia.

IGUALADA

LEONISA ELVIRA GARCÍA

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

DOLORES GARCÍA GÓMEZ

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

PEDRO GARCÍA CABEZUELO

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

CAPELLADES

CLEMENCIA GUARRO ALOY

Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
  2. Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
  3. Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
  4. «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
  5. L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
  6. ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
  7. La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
  8. Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles

Agraïment i reconeixement en l'emotiu comiat a l'activista manresà Víctor Feliu

Agraïment i reconeixement en l'emotiu comiat a l'activista manresà Víctor Feliu

Netanyahu aprova els plans per ocupar la ciutat de Gaza i ordena començar negociacions per posar fi a la guerra

Netanyahu aprova els plans per ocupar la ciutat de Gaza i ordena començar negociacions per posar fi a la guerra

Solsona presenta la imatge gràfica i la programació de la Festa Major 2025

Solsona presenta la imatge gràfica i la programació de la Festa Major 2025

El Museu de Manresa ingressa obres de l’artista Francesc Arola

El Museu de Manresa ingressa obres de l’artista Francesc Arola

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: «La meva por més gran com a veterinària»

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: «La meva por més gran com a veterinària»

Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa

Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa

Un tribunal anul·la la multa d'uns 500 milions de dòlars a Trump i la seva família per frau

Un tribunal anul·la la multa d'uns 500 milions de dòlars a Trump i la seva família per frau

La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»

La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
Tracking Pixel Contents