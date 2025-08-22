Necrològiques del 23 d'agost de 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

MANRESA

JOSEP BARTROLÍ CLOTET

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori nou.

SANT JOAN DE VILATORRADA

JOANA VILA VIVES

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.

NAVÀS

MARÍA ÀNGELES SUÑÉ PERAIRE

Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

PUIG-REIG

ISABEL ALONSO SANZ

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia.

IGUALADA

JOSEFINA RÀFOLS MORA

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.

VICTORIA CIFREDO ALBARRAN

Ha mort als 65 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al cementiri vell.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents