Necrològiques del 23 d'agost de 2025
Redacció
MANRESA
JOSEP BARTROLÍ CLOTET
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori nou.
SANT JOAN DE VILATORRADA
JOANA VILA VIVES
Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.
NAVÀS
MARÍA ÀNGELES SUÑÉ PERAIRE
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
PUIG-REIG
ISABEL ALONSO SANZ
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia.
IGUALADA
JOSEFINA RÀFOLS MORA
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
VICTORIA CIFREDO ALBARRAN
Ha mort als 65 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al cementiri vell.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que obliga a tallar la C-16 a Cercs
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar