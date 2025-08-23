Necrològiques del diumenge 24 d'agost del 2025

Necrològiques

MANRESA

FELISA CORRAL MARTÍNEZ.

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa.

BORREDÀ

XISCO GUIX SOLDEVILA.

Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 d’11 a la parròquia de Borredà.

IGUALADA

JOAQUIM VALLÈS GALIANO.

Ha mort a l’edat de 77 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a 2/4 d’1 a l’oratori de Funerària Anoia.

PATRICIO DE LAMO ARENAS.

Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a l’Oratori de Funerària Anoia. Després es traslladarà al cementiri de Sant Fost de Campsentelles.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

JOSE ANTONIO FUENTES HERNÁNDEZ.

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’Oratori de Funerària Anoia.

SOLSONA

FLORENTINA CABÓ VILASECA.

Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a la Catedral de Solsona.

Necrològiques del diumenge 24 d'agost del 2025

