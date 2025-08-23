Necrològiques del diumenge 24 d'agost del 2025
MANRESA
FELISA CORRAL MARTÍNEZ.
Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa.
BORREDÀ
XISCO GUIX SOLDEVILA.
Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 d’11 a la parròquia de Borredà.
IGUALADA
JOAQUIM VALLÈS GALIANO.
Ha mort a l’edat de 77 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a 2/4 d’1 a l’oratori de Funerària Anoia.
PATRICIO DE LAMO ARENAS.
Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a l’Oratori de Funerària Anoia. Després es traslladarà al cementiri de Sant Fost de Campsentelles.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
JOSE ANTONIO FUENTES HERNÁNDEZ.
Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’Oratori de Funerària Anoia.
SOLSONA
FLORENTINA CABÓ VILASECA.
Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a la Catedral de Solsona.
