Necrològiques per al dilluns 25 d'agost del 2025

Necrològiques

Necrològiques

HORTA D'AVINYÓ

IGNASI VILASECA ALSINA

Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de Santa Maria d’Horta d’Avinyó.

CASTELLBELL I EL VILAR

RAMONA ARDERIU RAMON

Ha mort a l’edat de 94 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a les 10 a la parròquia del Borràs.

MANRESA

RAMON SANCHIS MARÍN

Ha mort a l’edat de 59 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa.

ROBERT ROLANDO BLANCO

Ha mort a l’edat de 69 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a la 1 al Nou Tanatori Manresa.

NAVÀS

MERCÈ SARDANS COROMINAS

Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 10 a la parròquia de la Sagrada Família.

SANT JOAN DE VILATORRADA

JOSEP RIERA CLOTET

Ha mort a l’edat de 92 anys. El funeral tindrà lloc aquest migdia a les 12 a l’església parroquial de Sant Joan de Vilatorrada.

CASSERRES

DOLORS CIRCUNS RICART

Ha mort a l’edat de 90 anys. El funeral tindrà lloc aquesta tarda a les 6 a l’església de Casserres.

IGUALADA

FRANCISCO REINA AGUILERA

Ha mort a l’edat de 62 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a 2/4 d’1 a l’oratori de Funerària Anoia.

MONTSERRAT SEBASTIÀ SERRA

Ha mort a l’edat de 89 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.

VILANOVA DEL CAMÍ

ANTONIO ESCUDERO MOYA

Ha mort a l’edat de 86 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a 3/4 de 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

Necrològiques per al dilluns 25 d'agost del 2025

