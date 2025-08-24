Necrològiques per al dilluns 25 d'agost del 2025
HORTA D'AVINYÓ
IGNASI VILASECA ALSINA
Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de Santa Maria d’Horta d’Avinyó.
CASTELLBELL I EL VILAR
RAMONA ARDERIU RAMON
Ha mort a l’edat de 94 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a les 10 a la parròquia del Borràs.
MANRESA
RAMON SANCHIS MARÍN
Ha mort a l’edat de 59 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa.
ROBERT ROLANDO BLANCO
Ha mort a l’edat de 69 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a la 1 al Nou Tanatori Manresa.
NAVÀS
MERCÈ SARDANS COROMINAS
Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 10 a la parròquia de la Sagrada Família.
SANT JOAN DE VILATORRADA
JOSEP RIERA CLOTET
Ha mort a l’edat de 92 anys. El funeral tindrà lloc aquest migdia a les 12 a l’església parroquial de Sant Joan de Vilatorrada.
CASSERRES
DOLORS CIRCUNS RICART
Ha mort a l’edat de 90 anys. El funeral tindrà lloc aquesta tarda a les 6 a l’església de Casserres.
IGUALADA
FRANCISCO REINA AGUILERA
Ha mort a l’edat de 62 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a 2/4 d’1 a l’oratori de Funerària Anoia.
MONTSERRAT SEBASTIÀ SERRA
Ha mort a l’edat de 89 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.
VILANOVA DEL CAMÍ
ANTONIO ESCUDERO MOYA
Ha mort a l’edat de 86 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a 3/4 de 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
