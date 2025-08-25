Necrològiques del 26 d'agost de 2025

MANRESA

CONXITA PUIGDELLÍVOL LLOBET

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.

SALLENT

FRANCESC XAVIER SIBILA CUCURULL

Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori.

ARTÉS

CONCEPCIÓN PETITBÓ CRIACH

Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

AGUILAR DE SEGARRA

VALENTÍ RIERA VILAPLANA

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu.

IGUALADA

JOSEP ALABAU PALOMEQUE

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

ANTOLINA RICO BRAVO

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

JOSEFINA HORTA BONIS

Ha mort als 98 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

EMILI ARGELÉS ARASA

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

JOSÉ MARÍA ESTEBAN MARTÍN

Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

FRANCISCA NISO SALADO

Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

CARME

JOSEP MARIA BOIX FERRER

Ha mort als 76 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Martí.

