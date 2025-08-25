Necrològiques del 26 d'agost de 2025
Redacció
MANRESA
CONXITA PUIGDELLÍVOL LLOBET
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.
SALLENT
FRANCESC XAVIER SIBILA CUCURULL
Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori.
ARTÉS
CONCEPCIÓN PETITBÓ CRIACH
Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
AGUILAR DE SEGARRA
VALENTÍ RIERA VILAPLANA
Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu.
IGUALADA
JOSEP ALABAU PALOMEQUE
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
ANTOLINA RICO BRAVO
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
JOSEFINA HORTA BONIS
Ha mort als 98 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
EMILI ARGELÉS ARASA
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
JOSÉ MARÍA ESTEBAN MARTÍN
Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
FRANCISCA NISO SALADO
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
CARME
JOSEP MARIA BOIX FERRER
Ha mort als 76 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Martí.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
