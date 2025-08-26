Necrològiques per al dimecres 27 d'agost del 2025

SANTPEDOR

MARIA DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ GÓMEZ

Ha mort a l’edat de 88 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a la parròquia de Santpedor.

PUIG-REIG

TRINI BOVER FÍGULS

Ha mort a l’edat de 90 anys. La celebració de la paraula es farà aquest matí a 2/4 d’11 del matí a la parròquia de Puig-reig. Destinació, cementiri de Casserres.

IGUALADA

FRANCISCO JOSÉ MÁXIMO LACLETA

Ha mort a l’edat de 64 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

MARIA JOSÉ LLORCA BARTOLÍ

Ha mort a l’edat de 73 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.

