Necrològiques per al dimecres 27 d'agost del 2025
SANTPEDOR
MARIA DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ GÓMEZ
Ha mort a l’edat de 88 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a la parròquia de Santpedor.
PUIG-REIG
TRINI BOVER FÍGULS
Ha mort a l’edat de 90 anys. La celebració de la paraula es farà aquest matí a 2/4 d’11 del matí a la parròquia de Puig-reig. Destinació, cementiri de Casserres.
IGUALADA
FRANCISCO JOSÉ MÁXIMO LACLETA
Ha mort a l’edat de 64 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
MARIA JOSÉ LLORCA BARTOLÍ
Ha mort a l’edat de 73 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.
