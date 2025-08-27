Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ÒBIT

Mor l’actor Eusebio Poncela als 79 anys

L’intèrpret madrileny, noi Almodóvar als 80, va tenir una prolífica carrera en el cine amb títols tan populars com ‘La ley del deseo’, ‘Matador’ i ‘La herencia Valdemar’

Eusebio Poncela

Eusebio Poncela / TONI ALBIR

Pedro del Corral

Ho tenia claríssim. Eusebio Poncela (Madrid, 1945) volia ser actor des que va complir tres anys. Va sentir la crida ben aviat i, des de l’escola, al seu Vallecas natal, va decidir formar-se. Somiava a ser el millor. Una promesa que, malgrat treballar amb els grans Pedro Almodóvar, Imanol Uribe i Iván Zulieta, ha mantingut present fins a l’últim moment: l’actor ha mort aquest dimecres als 79 anys, deixant un llegat esquitxat de joies imprescindibles.

Després de graduar-se a la Reial Escola Superior d’Art Dramàtic, es va formar al teatre donant veu a clàssics de William Shakespeare, Federico García Lorca i Tennessee Williams. Un trampolí cap al cinema i la televisió, on va donar llum a un grapat de títols clau en la història de l’audiovisual del país:

