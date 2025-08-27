Mor als 72 anys Josep Maria Vendrell, el propietari del restaurant Can Pep de Castellfollit de Riubregós
Familiars de Vendrell asseguren que serà recordat pel seu gran carisma i per l'estima que el municipi li tenia després d'haver tirat endavant l'històric restaurant durant 62 anys
Els jugadors del CFS Castellfollit han agraït la seva permanent col·laboració i asseguren que sempre ha estat «vital» pel club
Josep Maria Vendrell Millàs, propietari del restaurant Can Pep de Castellfollit de Riubregós (Anoia) ha mort als 72 anys d'edat. El seu funeral tindrà lloc aquest dijous, a les 12 del migdia, a l'església de Castellfollit. Els familiars de Vendrell, com han manifestat a aquest diari, asseguren que serà recordat pel seu carisma i per l'estima que li té el municipi després d'haver dedicat 62 anys de la seva vida a tirar endavant l'històric establiment.
El Club de Futbol Sala de Castellfollit ha compartit una publicació via Instagram per a agrair a Josep Maria el fet que sempre va ser un «col·laborador fidel» del club, «tant com a patrocinador, com a amfitrió d'incomptables esmorzars, dinars, berenars i sopars prepartit i postpartit».
En aquest sentit, el club assegura que sempre ha estat «vital» pel club i han aprofitat per fer valdre la figura de l'Antònia, dona del difunt, per «haver obert sempre les portes del bar quan ho hem necessitat».
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú