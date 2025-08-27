Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor als 72 anys Josep Maria Vendrell, el propietari del restaurant Can Pep de Castellfollit de Riubregós

Familiars de Vendrell asseguren que serà recordat pel seu gran carisma i per l'estima que el municipi li tenia després d'haver tirat endavant l'històric restaurant durant 62 anys

Els jugadors del CFS Castellfollit han agraït la seva permanent col·laboració i asseguren que sempre ha estat «vital» pel club

Josep Maria Vendrell, propietari del restaurant Can Pep

Josep Maria Vendrell, propietari del restaurant Can Pep / Arxiu familiar

Xavi Moraleda

Josep Maria Vendrell Millàs, propietari del restaurant Can Pep de Castellfollit de Riubregós (Anoia) ha mort als 72 anys d'edat. El seu funeral tindrà lloc aquest dijous, a les 12 del migdia, a l'església de Castellfollit. Els familiars de Vendrell, com han manifestat a aquest diari, asseguren que serà recordat pel seu carisma i per l'estima que li té el municipi després d'haver dedicat 62 anys de la seva vida a tirar endavant l'històric establiment.

El Club de Futbol Sala de Castellfollit ha compartit una publicació via Instagram per a agrair a Josep Maria el fet que sempre va ser un «col·laborador fidel» del club, «tant com a patrocinador, com a amfitrió d'incomptables esmorzars, dinars, berenars i sopars prepartit i postpartit».

Vendrell amb la seva neta

Vendrell amb la seva neta / Arxiu familiar

En aquest sentit, el club assegura que sempre ha estat «vital» pel club i han aprofitat per fer valdre la figura de l'Antònia, dona del difunt, per «haver obert sempre les portes del bar quan ho hem necessitat».

