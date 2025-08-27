Necrològiques del 28 d'agost de 2025
Redacció
MANRESA
JULIO ENRIQUE RUIZ RODRÍGUEZ
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
MOIÀ
OSCAR ANTONIO BAQUERO GUEVARA
Ha mort als 37 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
LA SEU D'URGELL
LUISA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 76 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Santa Maria.
BELLVER DE CERDANYA
JOSEFA BARBA OLLET
Ha mort als 62 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Talló.
IGUALADA
GONZALO SOLANO ALAMILLO
Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
CAPELLADES
XAVIER CASAS ZUERAS
Ha mort als 42 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
JOSEP MARIA VENDRELL MILLÀS
Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
