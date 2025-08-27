Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 d'agost de 2025

Redacció

Manresa

MANRESA

JULIO ENRIQUE RUIZ RODRÍGUEZ

Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

MOIÀ

OSCAR ANTONIO BAQUERO GUEVARA

Ha mort als 37 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

LA SEU D'URGELL

LUISA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 76 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Santa Maria.

BELLVER DE CERDANYA

JOSEFA BARBA OLLET

Ha mort als 62 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Talló.

IGUALADA

GONZALO SOLANO ALAMILLO

Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

CAPELLADES

XAVIER CASAS ZUERAS

Ha mort als 42 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

JOSEP MARIA VENDRELL MILLÀS

Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

