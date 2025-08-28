Necrològiques del 29 d'agost de 2025
Redacció
MANRESA
CARMEN HERRAIZ ESLAVA
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.
PEP FLORES GONZÁLEZ
Ha mort als 53 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori nou.
SANT JOAN DE VILATORRADA
MANUEL CASADO PARDILLO
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou de Manresa.
SALLENT
RAMONA GÓMEZ BARRERO
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
CARDONA
FRANCISCA GARCÍA MARTÍNEZ
Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia.
SÚRIA
LLUIS ESQUIUS BERTRAN
Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.
BELLVER DE CERDANYA
MARIA DEL PILAR ALONSO DE MARZA
Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Marcel de Bor.
IGUALADA
JUSTA GONZÁLEZ MÉNDEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria