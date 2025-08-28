Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 29 d'agost de 2025

Necrològiques

Redacció

Manresa

MANRESA

CARMEN HERRAIZ ESLAVA

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.

PEP FLORES GONZÁLEZ

Ha mort als 53 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori nou.

SANT JOAN DE VILATORRADA

MANUEL CASADO PARDILLO

Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou de Manresa.

SALLENT

RAMONA GÓMEZ BARRERO

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

CARDONA

FRANCISCA GARCÍA MARTÍNEZ

Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia.

SÚRIA

LLUIS ESQUIUS BERTRAN

Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.

BELLVER DE CERDANYA

MARIA DEL PILAR ALONSO DE MARZA

Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Marcel de Bor.

IGUALADA

JUSTA GONZÁLEZ MÉNDEZ

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

