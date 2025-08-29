Necrològiques del 30 d'agost de 2025
Redacció
MANRESA
MARIA SALA MONPART
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
LOURDES JORDANA MUNS
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia.
SANT FRUITÓS DE BAGES
TERESA ESCAYOLA COMELLAS
Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JOSÉ RODRÍGUEZ GRANADOS
Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Bages Sud.
NAVARCLES
TERESA MUÑOZ LUIS
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
SANTPEDOR
JOSEP BOSCH BENASAT
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
IGUALADA
PURI MARTÍNEZ ALBIOL
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
ISABEL CASTELLS ESTEVE
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
RAMON ENRICH MURT
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
