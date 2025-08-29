Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 30 d'agost de 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

MANRESA

MARIA SALA MONPART

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

LOURDES JORDANA MUNS

Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia.

SANT FRUITÓS DE BAGES

TERESA ESCAYOLA COMELLAS

Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JOSÉ RODRÍGUEZ GRANADOS

Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Bages Sud.

NAVARCLES

TERESA MUÑOZ LUIS

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

SANTPEDOR

JOSEP BOSCH BENASAT

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere.

IGUALADA

PURI MARTÍNEZ ALBIOL

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

ISABEL CASTELLS ESTEVE

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

RAMON ENRICH MURT

Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents