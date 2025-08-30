Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del diumenge 31 d'agost de 2025

Necrològiques

Necrològiques

BALSARENY

PAULINA GALERA PATON

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

BERGA

RAFAEL CANO GALLEGO

Ha mort als 71 anys.

GÓSOL

MARIA FERNANDA GONFAUS CASADESÚS

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia del poble.

IGUALADA

ANTONIA MACHACÓN GRANADO

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MANRESA

LOLA MONRÓS PLANAS

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat d’Àltima.

NAVARCLES

PILAR ARMENTEROS SÁNCHEZ

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MARÍA TORIBIO SÁNCHEZ

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a l’església del municipi.

SALLENT

GENOVEVA SALSAMORA SERRA

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

SOLSONA

RAMON PASSADA CLOTET

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 10 del matí, a la catedral de Solsona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents