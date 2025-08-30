Necrològiques del diumenge 31 d'agost de 2025
BALSARENY
PAULINA GALERA PATON
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
BERGA
RAFAEL CANO GALLEGO
Ha mort als 71 anys.
GÓSOL
MARIA FERNANDA GONFAUS CASADESÚS
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia del poble.
IGUALADA
ANTONIA MACHACÓN GRANADO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MANRESA
LOLA MONRÓS PLANAS
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat d’Àltima.
NAVARCLES
PILAR ARMENTEROS SÁNCHEZ
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARÍA TORIBIO SÁNCHEZ
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a l’església del municipi.
SALLENT
GENOVEVA SALSAMORA SERRA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
SOLSONA
RAMON PASSADA CLOTET
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 10 del matí, a la catedral de Solsona.
