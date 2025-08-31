Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'1 de setembre de 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

MANRESA

SATURNÍ PLAYÀ SANTASUSANA

Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep.

SANT FRUITÓS DE BAGES

JOSEP FORNOS CARTUCHÀ

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.

SALELLES

M. ÀNGELS BASIANA OBRADORS

Esquela M. Àngels Basiana Obradors

Esquela M. Àngels Basiana Obradors / R7

CALDERS

ESTANISLAO SERRA VILA

Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç.

BAGÀ

CARMEN ALCÁNTARA JODAR

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia.

AVIÀ

RAMON PRAT FORNELL

Ha mort als 56 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.

IGUALADA

ENCARNACIÓN GONZÁLEZ LEGAZ

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

MARIA ÀNGELS ALEGRE TORNÉ

Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

JOSEFA RIBA BOSCH

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

JOSEP LLOPIS FABRA

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents