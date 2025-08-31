Necrològiques de l'1 de setembre de 2025
Redacció
MANRESA
SATURNÍ PLAYÀ SANTASUSANA
Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep.
SANT FRUITÓS DE BAGES
JOSEP FORNOS CARTUCHÀ
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.
SALELLES
M. ÀNGELS BASIANA OBRADORS
CALDERS
ESTANISLAO SERRA VILA
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç.
BAGÀ
CARMEN ALCÁNTARA JODAR
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia.
AVIÀ
RAMON PRAT FORNELL
Ha mort als 56 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.
IGUALADA
ENCARNACIÓN GONZÁLEZ LEGAZ
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
MARIA ÀNGELS ALEGRE TORNÉ
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
JOSEFA RIBA BOSCH
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
JOSEP LLOPIS FABRA
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat