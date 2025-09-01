Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 2 de setembre de 2025

Necrològiques

Necrològiques

Manresa

Manresa

SALLENT

ANTONIO MAESTRE SOLANA

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

ISABEL MARTÍNEZ MORENO

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

JULIÁN MARTÍNEZ ROMERO

Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia.

BELLVER DE CERDANYA

LLUISA RIGOT GRAU

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’església de Santa Maria de Talló.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

TEMES

