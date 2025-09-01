Necrològiques del 2 de setembre de 2025
Redacció
Manresa
SALLENT
ANTONIO MAESTRE SOLANA
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
ISABEL MARTÍNEZ MORENO
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
JULIÁN MARTÍNEZ ROMERO
Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia.
BELLVER DE CERDANYA
LLUISA RIGOT GRAU
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’església de Santa Maria de Talló.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat