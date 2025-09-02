Necrològiques del 3 de setembre del 2025
Redacció
PINEDA DE BAGES
HERMENEGILDO PASQUINA LLADÓ
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MANRESA
CONCEPCIÓ NABALLS PUIG
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Josep.
PUIGCERDÀ
MERCÈ ÁLVAREZ PLADELLORENS
La cerimònia tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
IGUALADA
ENRIQUE GUERRERO MURILLO
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA DOLORS TORRENTS SURIOL
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAPELLADES
CARMEN SALVADOR DÍAZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó