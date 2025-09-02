Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 3 de setembre del 2025

PINEDA DE BAGES

HERMENEGILDO PASQUINA LLADÓ

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MANRESA

CONCEPCIÓ NABALLS PUIG

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Josep.

PUIGCERDÀ

MERCÈ ÁLVAREZ PLADELLORENS

La cerimònia tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

IGUALADA

ENRIQUE GUERRERO MURILLO

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA DOLORS TORRENTS SURIOL

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CAPELLADES

CARMEN SALVADOR DÍAZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.

