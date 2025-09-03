Necrològiques del 4 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
IRENE SERRA MONTFORT
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
EDUARDO MÉNDEZ TORRES
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CARDONA
RAMON MITJANS PLANAS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Cardona.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JUAN RODRÍGUEZ GÓMEZ
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANTPEDOR
MARIA OSETE MARTÍNEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
CINTO PUIG SÁNCHEZ
Ha mort als 74 anys.
MARÍA LUISA CRESPO GIL
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
CARLOS SALTORRAS HOMS
Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Soledat.
EMILIA HERNANDO PEÑALBA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
- Avís del tècnic d'emergències Miguel Assal: aquest és el color de banyador que mai no hauries de comprar