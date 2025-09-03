Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 4 de setembre del 2025

MANRESA

IRENE SERRA MONTFORT

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

EDUARDO MÉNDEZ TORRES

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CARDONA

RAMON MITJANS PLANAS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Cardona.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JUAN RODRÍGUEZ GÓMEZ

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

SANTPEDOR

MARIA OSETE MARTÍNEZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

CINTO PUIG SÁNCHEZ

Ha mort als 74 anys.

MARÍA LUISA CRESPO GIL

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

CARLOS SALTORRAS HOMS

Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Soledat.

EMILIA HERNANDO PEÑALBA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

