Necrològiques del 5 de setembre del 2025

Redacció

SANT JOAN

ENRIC SOLSONA SERRA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

ISABEL BELMONTE ESCAMEZ

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

SOLSONA

ROSARIO PELEGRINA POZO

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Solsona.

