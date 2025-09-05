Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 6 de setembre del 2025

Redacció

MANRESA

DOLORES PIANELO MUÑOZ

El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’11 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

ISIDRE MAS CALERO

El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep.

MARIA FORTÓ GALLART

La cerimònia tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARINA JUBERT SEGON

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

EL PONT DE VILOMARA

CARMEN HINOJOSA PASTOR

El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Santpedor.

SÚRIA

JOAN REGUANT AYNES

El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.

MONTSERRAT CATALÁN PUIG

El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a la parròquia de Sant Cristòfol.

NAVARCLES

JOSÉ LUIZ GRANADOS LOMA

El funeral tindrà lloc avui, a les 5, al tanatori d’Àltima de Navarcles.

SANT FRUITÓS DE BAGES

PILAR SALAT PRAT

El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

CALLÚS

SALVADOR BASCOMPTA TARRÉS

El funeral tindrà lloc avui, a les 12, al tanatori Mémora de Manresa.

RINER

JOAN CASALDÀLIGA BESORA

El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la catedral de Solsona.

BERGA

CECÍLIA VILAGRASA SANCHO

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia.

IGUALADA

RAMONA SANVICENTE TOMÁS

El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

