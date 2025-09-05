Necrològiques del 6 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
DOLORES PIANELO MUÑOZ
El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’11 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
ISIDRE MAS CALERO
El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep.
MARIA FORTÓ GALLART
La cerimònia tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARINA JUBERT SEGON
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
EL PONT DE VILOMARA
CARMEN HINOJOSA PASTOR
El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Santpedor.
SÚRIA
JOAN REGUANT AYNES
El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
MONTSERRAT CATALÁN PUIG
El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a la parròquia de Sant Cristòfol.
NAVARCLES
JOSÉ LUIZ GRANADOS LOMA
El funeral tindrà lloc avui, a les 5, al tanatori d’Àltima de Navarcles.
SANT FRUITÓS DE BAGES
PILAR SALAT PRAT
El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
CALLÚS
SALVADOR BASCOMPTA TARRÉS
El funeral tindrà lloc avui, a les 12, al tanatori Mémora de Manresa.
RINER
JOAN CASALDÀLIGA BESORA
El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la catedral de Solsona.
BERGA
CECÍLIA VILAGRASA SANCHO
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia.
IGUALADA
RAMONA SANVICENTE TOMÁS
El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats