NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
MANRESA
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia se celebra aquest diumenge a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.
IGUALADA
JOAQUIM CASTELLS BALAGUER
Ha mort a l’edat de 84 anys. La cerimònia se celebra aquest diumenge a les 13 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- La crítica d'una mare pel cost de la tornada a l'escola: 'Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure
- Les primeres empreses nascudes del projecte Artífex de Manresa s’emancipen