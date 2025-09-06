NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

MANRESA

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia se celebra aquest diumenge a les 12 h al Nou Tanatori Manresa. 

IGUALADA

JOAQUIM CASTELLS BALAGUER

Ha mort a l’edat de 84 anys. La cerimònia se celebra aquest diumenge a les 13 h a l’Oratori de Funerària Anoia. 

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates. 

