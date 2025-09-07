NECROLÒGIQUES DEL 8 DE SETEMBRE DEL 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques

MANRESA

CARME OLIVA FONSECA

Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia se celebra aquest dilluns a les 13 h al Nou Tanatori Manresa.

SANT JOAN DE VILATORRADA

CARMEN MONTAÑO FERNÁNDEZ

Ha mort a l’edat de 84 anys. La cerimònia se celebra aquest dilluns a les 16 h al Nou Tanatori Manresa.

CASTELLBELL I EL VILAR

ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Ha mort a l’edat de 63 anys. La cerimònia se celebra aquest dilluns a les 17 h al Nou Tanatori Manresa.

AVIÀ

MILAGROS BONILLA GONZÁLEZ

Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia se celebra aquest dilluns a les 10 h a la parròquia.

