NECROLÒGIQUES DEL 8 DE SETEMBRE DEL 2025
MANRESA
CARME OLIVA FONSECA
Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia se celebra aquest dilluns a les 13 h al Nou Tanatori Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
CARMEN MONTAÑO FERNÁNDEZ
Ha mort a l’edat de 84 anys. La cerimònia se celebra aquest dilluns a les 16 h al Nou Tanatori Manresa.
CASTELLBELL I EL VILAR
ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Ha mort a l’edat de 63 anys. La cerimònia se celebra aquest dilluns a les 17 h al Nou Tanatori Manresa.
AVIÀ
MILAGROS BONILLA GONZÁLEZ
Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia se celebra aquest dilluns a les 10 h a la parròquia.
