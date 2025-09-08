Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 9 de setembre del 2025

MANRESA

LLUÍS ALBÀS MASANA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

CEFERINO BELLO LÁZARO

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

NAVÀS

MARIA DOLORS CALVERAS SABATA

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

MONISTROL DE CALDERS

JOAN HOM URTUSOL

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5, a la parròquia de Sant Feliu.

SANT JOAN

EDUARDO ANAYA RODRÍGUEZ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CARDONA

GINES MARTÍNEZ PLA

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Cardona.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JOAN VILADIU CAPVILARO

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al cementiri de l’Ermita de Castellbell i el Vilar.

SÚRIA

MANUEL GARCÍA MARENTES

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, al tanatori Abadal d’Àltima.

SOLSONA

MARIA TERESA CREUS FERRER

Ha mort als 82 ANYS. El funeral tindrà lloc avio, a les 10 del matí, a la catedral de Solsona.

LA SEU D’URGELL

MANUEL MARTÍNEZ ANTA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la Llar de Sant Josep de la Seu.

