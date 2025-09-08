Necrològiques del 9 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
LLUÍS ALBÀS MASANA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
CEFERINO BELLO LÁZARO
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
NAVÀS
MARIA DOLORS CALVERAS SABATA
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
MONISTROL DE CALDERS
JOAN HOM URTUSOL
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5, a la parròquia de Sant Feliu.
SANT JOAN
EDUARDO ANAYA RODRÍGUEZ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CARDONA
GINES MARTÍNEZ PLA
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Cardona.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JOAN VILADIU CAPVILARO
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al cementiri de l’Ermita de Castellbell i el Vilar.
SÚRIA
MANUEL GARCÍA MARENTES
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, al tanatori Abadal d’Àltima.
SOLSONA
MARIA TERESA CREUS FERRER
Ha mort als 82 ANYS. El funeral tindrà lloc avio, a les 10 del matí, a la catedral de Solsona.
LA SEU D’URGELL
MANUEL MARTÍNEZ ANTA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la Llar de Sant Josep de la Seu.
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”