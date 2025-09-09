Necrològiques del 10 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
CARME OLLÉ TEIXIDOR
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.
JORDI ALBERTI FÍGULS
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
MARCELO ALEJANDRO DE NARDO
MONISTROL DE CALDERS
JOSEP PONSA CANADELL
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu.
IGUALADA
ANTONIO ORTEGA CARREÑO
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
