Necrològiques del 10 de setembre del 2025

Redacció

MANRESA

CARME OLLÉ TEIXIDOR

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.

JORDI ALBERTI FÍGULS

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

MARCELO ALEJANDRO DE NARDO

MONISTROL DE CALDERS

JOSEP PONSA CANADELL

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu.

IGUALADA

ANTONIO ORTEGA CARREÑO

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

