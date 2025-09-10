Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'11 de setembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

FELIP DALMAU FARRE

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al cementiri de Manresa.

GNA.MERCÈ SOLER TUNEU (CARMELITA DE LA CARITAT VEDRUNA)

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Pere Apòstol.

IGUALADA

ANA MARIA FONTANALS VEÀ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

