Necrològiques de l'11 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
FELIP DALMAU FARRE
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al cementiri de Manresa.
GNA.MERCÈ SOLER TUNEU (CARMELITA DE LA CARITAT VEDRUNA)
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Pere Apòstol.
IGUALADA
ANA MARIA FONTANALS VEÀ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»