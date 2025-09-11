Necrològiques del 12 de setembre del 2025
Redacció
MONISTROL
PEPITA GARCÍA GARCÍA
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere.
ISABEL EGEA NIETO
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
JOSEP MUNTADA PRATMANS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a laparròquia de Sant Llorenç de Morunys.
IGUALADA
JOSEP MÉNDEZ VIVANCOS
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura