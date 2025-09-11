Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 12 de setembre del 2025

MONISTROL

PEPITA GARCÍA GARCÍA

El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere.

ISABEL EGEA NIETO

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

JOSEP MUNTADA PRATMANS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a laparròquia de Sant Llorenç de Morunys.

IGUALADA

JOSEP MÉNDEZ VIVANCOS

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

