Successos
Necrològiques del 13 de setembre del 2025
Redacció
Manresa
SANT FRUITÓS DE BAGES
EMILI MARQUILLES FIGUERES
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
MIGUEL BAÑO BUSQUETS
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.
MANRESA
PACO PORTALES CASAMAR
Ha mort als 76 anys.
IGUALADA
JULIÁN BERLOSO SALGADO
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
