Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Necrològiques del 13 de setembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

SANT FRUITÓS DE BAGES

EMILI MARQUILLES FIGUERES

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

MIGUEL BAÑO BUSQUETS

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.

MANRESA

PACO PORTALES CASAMAR

Ha mort als 76 anys.

IGUALADA

JULIÁN BERLOSO SALGADO

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
  2. El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
  3. Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
  4. «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
  5. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
  6. Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
  7. Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
  8. Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat

Dos intoxicats en un incendi en un restaurant a Manresa originat a la cuina

Dos intoxicats en un incendi en un restaurant a Manresa originat a la cuina

Antifrau admet a tràmit una denúncia de contractes d'Igualada possiblement irregulars

Antifrau admet a tràmit una denúncia de contractes d'Igualada possiblement irregulars

Althaia ha atès més de 4.000 pacients majors de 65 anys amb fractura de fèmur en 15 anys

Althaia ha atès més de 4.000 pacients majors de 65 anys amb fractura de fèmur en 15 anys

Necrològiques del 13 de setembre del 2025

Necrològiques del 13 de setembre del 2025

Josep Garcia vol donar un cop gairebé definitiu al Mundia d'enduro, a Portugal

Josep Garcia vol donar un cop gairebé definitiu al Mundia d'enduro, a Portugal

El Baxi Manresa se sotmet a una nova prova per saber si es reconstrueix adequadament

El Baxi Manresa se sotmet a una nova prova per saber si es reconstrueix adequadament

Els alcaldes de l'entorn metropolità demanen un gir al govern per reequilibrar el país

Els alcaldes de l'entorn metropolità demanen un gir al govern per reequilibrar el país

El Covisa Manresa vol arrencar la lliga sense ensurts contra un acabat d'ascendir

El Covisa Manresa vol arrencar la lliga sense ensurts contra un acabat d'ascendir
Tracking Pixel Contents