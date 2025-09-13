Necrològiques del 14 de setembre del 2025
Redacció
Manresa
MANRESA
MARÍA MARIN MARTINEZ
Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
JOSEP ARS RIAL
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
SANT JOAN DE VILATORRADA
MONTSERRAT PALÀ BORRÀS
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a l’església de Sant Joan de Vilatorrada.
LA POBLA DE LILLET
MARIA HUCH VILALTA FORNELLS
Ha mort als 74 anys. Sense cerimònia.
