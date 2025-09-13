Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 14 de setembre del 2025

Manresa

MANRESA

MARÍA MARIN MARTINEZ

Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

JOSEP ARS RIAL

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

SANT JOAN DE VILATORRADA

MONTSERRAT PALÀ BORRÀS

Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a l’església de Sant Joan de Vilatorrada.

LA POBLA DE LILLET

MARIA HUCH VILALTA FORNELLS

Ha mort als 74 anys. Sense cerimònia.

