Necrològiques del 15 de setembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

NAVÀS

MARIA MERCEDES PLANAS PRAT

Ha mort als 80 anys. El funeral serà avui, a les 10 del matí, a parròquia de la Sagrada Família.

ANA RIBÓ MAS

Ha mort als 92. El funeral serà avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

CARME BARDÉS VILARDELL

Ha mort als 90 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.

SÚRIA

ISABEL PÉREZ ORTEGA

Ha mort als 88 anys. El funeral serà avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Sant Cristòfol.

Berga

DIEGO CAZORLA GIL

Ha mort als 93 anys. El funeral serà avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

LIDIA PLANELL GABRIEL

Ha mort als 77 anys. El funeral serà avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

