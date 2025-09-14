Necrològiques del 15 de setembre del 2025
Redacció
NAVÀS
MARIA MERCEDES PLANAS PRAT
Ha mort als 80 anys. El funeral serà avui, a les 10 del matí, a parròquia de la Sagrada Família.
ANA RIBÓ MAS
Ha mort als 92. El funeral serà avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
CARME BARDÉS VILARDELL
Ha mort als 90 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
SÚRIA
ISABEL PÉREZ ORTEGA
Ha mort als 88 anys. El funeral serà avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Sant Cristòfol.
Berga
DIEGO CAZORLA GIL
Ha mort als 93 anys. El funeral serà avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
LIDIA PLANELL GABRIEL
Ha mort als 77 anys. El funeral serà avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
