Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 16 de setembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

SANT VICENÇ DE CASTELLET

FRANCISCO CLARET HERNÁNDEZ

Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.

SANT FRUITÓS DE BAGES

REMEDIOS SANTOS RODRÍGUEZ

Ha mort als 70 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia.

SANTPEDOR

JOSEP PUIGGRÓS CASAJUANA

Josep Puiggrós Casajuana

Josep Puiggrós Casajuana / RG7

BELLVER DE CERDANYA

DORI AGUARÓN GARCÍA

Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Talló.

IGUALADA

LIDIA PLANELL GABRIEL

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

JORDI MOLLÀ PARERA

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

JORBA

JOAN GABARRÓ DOMINGO

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents