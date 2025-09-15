Necrològiques del 16 de setembre del 2025
SANT VICENÇ DE CASTELLET
FRANCISCO CLARET HERNÁNDEZ
Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
SANT FRUITÓS DE BAGES
REMEDIOS SANTOS RODRÍGUEZ
Ha mort als 70 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia.
SANTPEDOR
JOSEP PUIGGRÓS CASAJUANA
BELLVER DE CERDANYA
DORI AGUARÓN GARCÍA
Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Talló.
IGUALADA
LIDIA PLANELL GABRIEL
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
JORDI MOLLÀ PARERA
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
JORBA
JOAN GABARRÓ DOMINGO
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
