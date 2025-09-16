Necrològiques del 17 de setembre del 2025
Redacció
ARTÉS
JAVIER ROMERO GUERRA
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori d’Artés.
MANRESA
FRANCISCO FERNÁNDEZ SOTO
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Poble Nou.
JOAN BELL MAS
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
JAUME CARRIÓ BATLLES
SANT FRUITÓS
ÀNGELA COMA PALLARÉS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTPEDOR
JOSEP PUIGGRÓS CASAJUANA
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santpedor.
SOLSONA
ANGELINA SERRA MUJAL
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
BAGÀ
VICTORIA RUIZ DOTES
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Bagà.
IGUALADA
PERE VENTURA PALET
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Martí de Carme.
Subscriu-te per seguir llegint
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- Rescaten dues persones d’un ensorrament en un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Flors blanques per a la Maite Cots
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya