Necrològiques del 17 de setembre del 2025

ARTÉS

JAVIER ROMERO GUERRA

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori d’Artés.

MANRESA

FRANCISCO FERNÁNDEZ SOTO

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Poble Nou.

JOAN BELL MAS

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

JAUME CARRIÓ BATLLES

SANT FRUITÓS

ÀNGELA COMA PALLARÉS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTPEDOR

JOSEP PUIGGRÓS CASAJUANA

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santpedor.

SOLSONA

ANGELINA SERRA MUJAL

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

BAGÀ

VICTORIA RUIZ DOTES

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Bagà.

IGUALADA

PERE VENTURA PALET

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Martí de Carme.

