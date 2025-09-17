Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 18 de setembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

MANUEL CIVIT BOTEY

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Montserrat.

ALICE RIBEIRINHA DIONIZIO

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori Mémora de Manresa.

SÚRIA

JOAN LLOBREGAT SALVADOR

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.

MONTSERRAT

JOSEP BARDOLET PUJOL

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’11 del matí, a l’abadia de Montserrat.

IGUALADA

CARMEN ALBAREDA GUAL

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CASTELLOLÍ

MERCÈ MABRAS CLARAMUNT

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellolí.

OLIANA

ANGEL BUCHACA ANGRILL

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Andreu d’Oliana.

SOLSONA

ISIDRE CASAS BALLARÀ

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Solsona.

