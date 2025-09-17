Necrològiques del 18 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
MANUEL CIVIT BOTEY
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Montserrat.
ALICE RIBEIRINHA DIONIZIO
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori Mémora de Manresa.
SÚRIA
JOAN LLOBREGAT SALVADOR
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.
MONTSERRAT
JOSEP BARDOLET PUJOL
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’11 del matí, a l’abadia de Montserrat.
IGUALADA
CARMEN ALBAREDA GUAL
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CASTELLOLÍ
MERCÈ MABRAS CLARAMUNT
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellolí.
OLIANA
ANGEL BUCHACA ANGRILL
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Andreu d’Oliana.
SOLSONA
ISIDRE CASAS BALLARÀ
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Solsona.
