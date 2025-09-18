Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 19 de setembre del 2025

Redacció

MANRESA

JAUME SANLLEHÍ CASANOVAS

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

AGUSTÍ FRANCH CARBONÉS

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

CABRIANES

ANGELINA COMAPOSADA LLADÓ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Ramon.

NAVÀS

ANA MARIA SUAU RIBA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

BERGA

FELICIDAD GUTIÉRREZ JIMÉNEZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

M. PILAR CARRERAS VILARDELL

Ha mort als 66 anys. La vetlla serà avui, des de les 10 del matí a la 1 del migdia.

PUIG-REIG

MARIA ENGRÀCIA HIPÓLITO CARDONA

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al cementiri de Puig-reig.

IGUALADA

MARIA ROSER ESTANY VILALTA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

LUIS TOSTADO ARIAS

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

