Necrològiques del 19 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
JAUME SANLLEHÍ CASANOVAS
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
AGUSTÍ FRANCH CARBONÉS
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
CABRIANES
ANGELINA COMAPOSADA LLADÓ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Ramon.
NAVÀS
ANA MARIA SUAU RIBA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
BERGA
FELICIDAD GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
M. PILAR CARRERAS VILARDELL
Ha mort als 66 anys. La vetlla serà avui, des de les 10 del matí a la 1 del migdia.
PUIG-REIG
MARIA ENGRÀCIA HIPÓLITO CARDONA
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al cementiri de Puig-reig.
IGUALADA
MARIA ROSER ESTANY VILALTA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
LUIS TOSTADO ARIAS
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
