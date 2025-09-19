Necrològiques del 20 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
PEPITA ARROYO RUIZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN
JUAN FÀBREGA PRAT
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
ANTONIO VEGA FERNÁNDEZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ARTÉS
PILAR ALSINA PUJOLREU
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
IGUALADA
CARME AVILÉS PRADOS
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSEP VIDAL PLA
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAPELLADES
RAMON CANTÓ PASCUAL
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
SANTA MARGARIDA
MARCEL MATEU VIVES
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 7 de la tarda, a l’església de Santa Margarida de Montbui.
