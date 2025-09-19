Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 20 de setembre del 2025

Redacció

MANRESA

PEPITA ARROYO RUIZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN

JUAN FÀBREGA PRAT

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

ANTONIO VEGA FERNÁNDEZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ARTÉS

PILAR ALSINA PUJOLREU

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

IGUALADA

CARME AVILÉS PRADOS

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOSEP VIDAL PLA

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CAPELLADES

RAMON CANTÓ PASCUAL

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.

SANTA MARGARIDA

MARCEL MATEU VIVES

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 7 de la tarda, a l’església de Santa Margarida de Montbui.

