Necrològiques del 21 de setembre del 2025

MANRESA

JOSEP PLA ABELLÓ

Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 11 del matí a l'oratori de Mémora.

JOSEP-JOAN CANTALLOPS GUILLAUMET

SANT FRUITÓS DE BAGES

DAVID CASALS MARIN

Ha mort als 61 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a la 1 del migdia a l'oratori de Mémora de Manresa.

IGUALADA

ANTONIO SERRANO CÁRDENAS

Ha mort als 78 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a l'oratori de la funerària Anoia.

MARI MARIMON AJO

Ha mort als 74 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a 2/4 d'1 del migdia a l'oratori de la funerària Anoia.

