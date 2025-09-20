Necrològiques del 21 de setembre del 2025
MANRESA
JOSEP PLA ABELLÓ
Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 11 del matí a l'oratori de Mémora.
JOSEP-JOAN CANTALLOPS GUILLAUMET
SANT FRUITÓS DE BAGES
DAVID CASALS MARIN
Ha mort als 61 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a la 1 del migdia a l'oratori de Mémora de Manresa.
IGUALADA
ANTONIO SERRANO CÁRDENAS
Ha mort als 78 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a l'oratori de la funerària Anoia.
MARI MARIMON AJO
Ha mort als 74 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a 2/4 d'1 del migdia a l'oratori de la funerària Anoia.
