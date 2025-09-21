Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 22 de setembre del 2025

MANRESA

MARCEL DRETS FARRE

Ha mort als 66 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a l’oratori de Mémora.

EMILIO CÓCERA SÁNCHEZ

Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 11 del matí a l’oratori de Mémora.

JUAN ANTONIO LÓPEZ CAMPOS

Ha mort als 68 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 12 del migdia a l’oratori de Mémora.

JOSEP JOAN CANTALLOPS GUILLAUMET

Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a la 1 del migdia a l’oratori de Mémora.

IGUALADA

MARÍA CASTILLO RABANEDA

Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Funerària Anoia.

VILANOVA DEL CAMÍ

HILARIO GRADOS GALÁN

Ha mort als 64 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 10 del matí, a la Funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

DIONISIO JIMÉNEZ MOGENA

Ha mort als 99 anys. La cerimònia serà avui, a les 4 de la tarda a la Funerària Anoia.

