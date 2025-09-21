Necrològiques del 22 de setembre del 2025
MANRESA
MARCEL DRETS FARRE
Ha mort als 66 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a l’oratori de Mémora.
EMILIO CÓCERA SÁNCHEZ
Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 11 del matí a l’oratori de Mémora.
JUAN ANTONIO LÓPEZ CAMPOS
Ha mort als 68 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 12 del migdia a l’oratori de Mémora.
JOSEP JOAN CANTALLOPS GUILLAUMET
Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a la 1 del migdia a l’oratori de Mémora.
IGUALADA
MARÍA CASTILLO RABANEDA
Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Funerària Anoia.
VILANOVA DEL CAMÍ
HILARIO GRADOS GALÁN
Ha mort als 64 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 10 del matí, a la Funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
DIONISIO JIMÉNEZ MOGENA
Ha mort als 99 anys. La cerimònia serà avui, a les 4 de la tarda a la Funerària Anoia.
