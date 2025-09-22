Necrològiques del 23 de setembre del 2025
Redacció
BERGA
ALBERT AGUSTINA VÁZQUEZ
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
ELVA ROSA LUCERO PEREYRA
Ha mort als 77 anys. La vetllà serà avui, d’11 del matí a 7 de la tarda.
IGUALADA
ENCARNA GALLEGO PÉREZ
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al crematori d’Igualada.
ERNEST FABREGAT SOLER
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARGARITA GONZÁLEZ CEJUDO
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Cau un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa