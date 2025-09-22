Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 23 de setembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

BERGA

ALBERT AGUSTINA VÁZQUEZ

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

ELVA ROSA LUCERO PEREYRA

Ha mort als 77 anys. La vetllà serà avui, d’11 del matí a 7 de la tarda.

IGUALADA

ENCARNA GALLEGO PÉREZ

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al crematori d’Igualada.

ERNEST FABREGAT SOLER

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARGARITA GONZÁLEZ CEJUDO

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents