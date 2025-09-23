Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 24 de setembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

BERGA

JORDI PAGEROLS SAMPER

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’1 del migdia, al cementiri de Berga.

ESTER VILA SANA

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

FRANCISCO FARRÉ MARGARIT

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al crematori d’Igualada.

VALENTINA RAMOS CARRASCO

Ha mort als 56 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

NÚRIA POTAU GÜELL

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

