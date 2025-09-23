Necrològiques del 24 de setembre del 2025
Redacció
BERGA
JORDI PAGEROLS SAMPER
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’1 del migdia, al cementiri de Berga.
ESTER VILA SANA
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
FRANCISCO FARRÉ MARGARIT
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al crematori d’Igualada.
VALENTINA RAMOS CARRASCO
Ha mort als 56 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
NÚRIA POTAU GÜELL
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
