Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 25 de setembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

CASTELLNOU DE BAGES

MARI MESEGUER CONESA

Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Santpedor.

SALLENT

MANUELA VIEGUEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.

CAL ROSAL

MARIA SERRALVO MORENO

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.

CERCS

ANA GARCÍA GARCÍA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Cercs.

IGUALADA

MARIA NIUBÓ JUST

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
  2. Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
  3. Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
  4. El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
  5. El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
  6. Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
  7. Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
  8. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys

Un aparell d'aire condicionat queda penjat perillosament en un carrer del barri vell de Berga

Un aparell d'aire condicionat queda penjat perillosament en un carrer del barri vell de Berga

Sánchez anuncia l’enviament d’un vaixell espanyol per assistir a la Flotilla

Sánchez anuncia l’enviament d’un vaixell espanyol per assistir a la Flotilla

L'Ajuntament reconeix «l’esforç i la feina» del «millor ambaixador» de Manresa

L'Ajuntament reconeix «l’esforç i la feina» del «millor ambaixador» de Manresa

La contracrònica del ple: la CUP guanya a l’avançada el partit que no s’hauria de jugar

La contracrònica del ple: la CUP guanya a l’avançada el partit que no s’hauria de jugar

L'homenatge al Baxi pel títol de la Lliga Catalana, en fotos

L'homenatge al Baxi pel títol de la Lliga Catalana, en fotos

Necrològiques del 25 de setembre del 2025

Necrològiques del 25 de setembre del 2025

Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: "Vam patir per si ens feia mal"

Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: "Vam patir per si ens feia mal"

Què ha passat amb una orca de Marineland, a França? Gran polèmica i resposta del parc

Què ha passat amb una orca de Marineland, a França? Gran polèmica i resposta del parc
Tracking Pixel Contents