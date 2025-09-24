Necrològiques del 25 de setembre del 2025
Redacció
CASTELLNOU DE BAGES
MARI MESEGUER CONESA
Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Santpedor.
SALLENT
MANUELA VIEGUEZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.
CAL ROSAL
MARIA SERRALVO MORENO
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.
CERCS
ANA GARCÍA GARCÍA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Cercs.
IGUALADA
MARIA NIUBÓ JUST
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
