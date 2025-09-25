Necrològiques del 26 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
ARTURO GALVEZ POTRONY
Ha mort als 50 anys. Rebrà sepultura aquest divendres, a les 9 del matí, al cementiri.
CONSTANTINO GARCÍA SEBASTIÁN
Ha mort a l’edat de 102 anys. El funeral tindrà lloc aquest divendres a les 11 h al Nou Tanatori Manresa.
MURA
ROSA GRAU MASIP
Ha mort als 94 anys. El funeral és aquest divendres, a les 12 del migdia, a l’església.
IGUALADA
ANTONIA GARCÍA PIÑERO
Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia fúnebre tindrà lloc aquest divendres a les 12 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
SOLSONA
ANTONI GALLARDO BUCHACA
Ha mort a l’edat de 62 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest divendres a les 17 h a la Catedral.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys