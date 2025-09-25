Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 26 de setembre del 2025

Necrològiques

Redacció

Manresa

MANRESA

ARTURO GALVEZ POTRONY

Ha mort als 50 anys. Rebrà sepultura aquest divendres, a les 9 del matí, al cementiri.

CONSTANTINO GARCÍA SEBASTIÁN

Ha mort a l’edat de 102 anys. El funeral tindrà lloc aquest divendres a les 11 h al Nou Tanatori Manresa.

MURA

ROSA GRAU MASIP

Ha mort als 94 anys. El funeral és aquest divendres, a les 12 del migdia, a l’església.

IGUALADA

ANTONIA GARCÍA PIÑERO

Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia fúnebre tindrà lloc aquest divendres a les 12 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

SOLSONA

ANTONI GALLARDO BUCHACA

Ha mort a l’edat de 62 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest divendres a les 17 h a la Catedral.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

