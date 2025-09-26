Necrològiques del 27 de setembre del 2025
Redacció
SANT JOAN
ROSARIO EGEA ZOYO
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
VALLCEBRE
ANTÒNIO CASÒLIVA TRASERRA
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vallcebre.
BERGA
ÀNGEL COMA ARMENGOU
Ha mort als 59 anys. La vetlla serà avui, de 10 a 1 del migdia, i de 5 a 8 del vespre.
IGUALADA
CASIMIRO ESCODA SANS
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?