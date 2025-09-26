Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 27 de setembre del 2025

Redacció

SANT JOAN

ROSARIO EGEA ZOYO

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

VALLCEBRE

ANTÒNIO CASÒLIVA TRASERRA

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vallcebre.

BERGA

ÀNGEL COMA ARMENGOU

Ha mort als 59 anys. La vetlla serà avui, de 10 a 1 del migdia, i de 5 a 8 del vespre.

IGUALADA

CASIMIRO ESCODA SANS

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

