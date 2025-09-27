Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 de setembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

CASTELLNOU DE BAGES

JUAN CARLOS PEREZ MARTIN

Ha mort als 69 anys.

BERGA

ÀNGEL COMA ARMENGOU

Ha mort als 59 anys.

