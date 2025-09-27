Necrològiques del 28 de setembre del 2025
Redacció
CASTELLNOU DE BAGES
JUAN CARLOS PEREZ MARTIN
Ha mort als 69 anys.
BERGA
ÀNGEL COMA ARMENGOU
Ha mort als 59 anys.
